Vídeo: Produção proíbe Beatriz de fazer n° 2 de cócoras no BBB 24

Nesta quarta-feira (24), os participantes do BBB 24 foram surpreendidos por placas colocadas no banheiro que alertam para a proibição de subir no vaso sanitário. Beatriz, que já havia revelado para colegas o hábito de fazer o n° 2 de cócoras, entendeu que o recado era para ela. "Lascou! Porque eu só consigo ‘c*gar’ assim”, disse a sister em conversa com Alane no momento em que descobriu o aviso.



“Eu acho perigoso, amiga (...) Você fica com um pé em cada banda do vaso sanitário?, perguntou a bailarina surpresa. "Fico. Minha família inteira ‘c*ga’ assim", respondeu Beatriz. "Eu queria trabalhar na câmera só pra ver essa cena", brincou Alane. Assista!

A Beatriz caga de cócoras por que? Ela ja contou?

Fiquei curiosa #BBB24 pic.twitter.com/GIG5D9T9ok — BBBabi (@babi) January 24, 2024