Vídeo: Daniela Lima se retrata após notícia falsa sobre Bolsonaro

Nesta terça-feira (30), a jornalista Daniela Lima se retratou ao vivo na GloboNews após ter divulgado no dia anterior notícia falsa de que um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teria sido encontrado pela Polícia Federal na casa do vereador Carlos Bolsonaro. Na verdade, a máquina foi encontrada na casa do militar Giancarlo Gomes Rodrigues, também alvo da operação que apura atividades ilegais na Agência.



"Agora vem a correção do mesmo tamanho, na mesma honestidade e da mesma forma. Ontem eu disse aqui para vocês no Conexão e no G1 que um computador da Abin teria sido encontrado entre os pertences do Carlos Bolsonaro, o filho 02 do ex-presidente da República. A informação estava errada. O computador foi sim encontrado na mesma operação, mas na casa de um militar", informou. Assista!

Correção: nesta segunda-feira (29), a GloboNews informou que um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teria sido encontrado entre os pertences de Carlos Bolsonaro. Essa informação está incorreta. O computador da Abin foi encontrado na casa de um militar, também… pic.twitter.com/9XF24x5OwN — GloboNews (@GloboNews) January 30, 2024