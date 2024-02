Chora, bonequinha! Fernanda critica corpo de Alane e sisters discutem aos berros no BBB 24

Nesta quarta-feira (31), Fernanda e Alane precisaram ser separadas após discutirem aos berros no BBB 24. Em conversa na academia, a confeiteira debochou do corpo da bailarina, que ficou revoltada e decidiu tirar satisfações. "Tá meio molenguinho aí. Então vamos dar uma moralzinha? Tá precisando fazer exercício mais do que malhar a língua", provocou Fernanda. A paraense retrucou: "Você está falando do meu corpo? Você está julgando as pessoas pelo corpo delas? Você não tem o mínimo direito para julgar o corpo alheio, aqui dentro ou lá fora". A partir daí a briga ficou cada vez mais intensa, com choro, gritos e xingamentos.

essa treta da fernanda e alane mostra que em uma discussão o deboche atinge bem mais, se a alguém falasse CHORA BONEQUINHA cmg em uma briga eu choraria uma semana seguida igual uma sonsa pic.twitter.com/gM2YGrDYfi — tayla (@taylamiranda_) January 31, 2024

O relacionamento das duas já não era dos melhores desde que a carioca votou em Alane mesmo tendo dito que não o faria. "Eu jamais seria sua amiga, eu não sou amiga de gente que julga o corpo das pessoas dessa forma, gente mentirosa", afirmou a bailarina. "Olha pro espelho. Não vou bater palma para palhaça", respondeu Fernanda. Alane então se exaltou e partiu para cima da confeiteira com o dedo em riste. "Você me respeita, me respeita! Eu não vou falar do teu corpo, vou falar que tu é mentirosa porque tu é". Ao perceber o nervosismo da rival, Fernanda disparou: "Tá gritando por que? Quer chorar? Chora, bonequinha! Chora, bonequinha! Mostra seu desespero! vai tomar no seu c* (...) Vai entupir vaso", disse em referência ao episódio em que a bailarina pediu ajuda aos colegas de confinamento para desentupir o vaso sanitário.

