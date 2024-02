Vídeo: Rodriguinho reclama após Fernanda criticar corpo de Alane: 'Questão de humanidade'

Na tarde desta quarta-feira (31), Rodriguinho desaprovou as críticas de Fernanda ao corpo de Alane. Mais cedo, as sisters discutiram aos berros após a confeiteira dizer que o corpo da bailarina estava 'meio molenguinho' . Em conversa com Matteus e Beatriz, o pagodeiro disparou: "Isso é humanidade, gente! Não é briga de amigo. Isso e uma coisa que incomoda qualquer um, você estando na conversa ou não".