Hipocrisia? Bin Laden é criticado por acusar Davi de gordofobia

Pediram fogo no parquinho e os brothers ouviram! Na madrugada desta quinta-feira (1), durante festa no BBB 24, Davi foi acusado de gordofobia após usar o termo 'calabreso' para se referir a Lucas em meio a uma discussão sobre atitudes no jogo. Irritado, o professor de capoeira havia chamado o baiano de falso, que retrucou dizendo que o rival era fofoqueiro.

VEJA COMO COMEÇA A BRIGA DE MC BIN LADEN E DAVI:



Davi estava falando normal e o Mc começou a gritar e partiu pra cima do Davi



Mas para CASA TODA o Davi é agressivo, monstro, sujo e não precisamos nem falar o por que, né?! #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/8WNQ9XZB57 — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) February 1, 2024

Aparentemente, muitos brothers não conheciam o meme 'calma, calabreso', criação do humorista Toninho Tornado que ficou famosa nas redes sociais e é usada como forma descontraída de chamar os amigos. Em conversa com Lucas, Wanessa perguntou o significado da expressão e ele respondeu se tratar de um termo "de internet". Mas MC Bin Laden afirmou existir outro sentido. "Está xingando ele porque ele é gordo. Eu recebo apelido de "calabreso" porque eu sou gordo, vou logo jogar a real mesmo", afirmou o cantor.



Internautas, porém, resgataram vídeo do MC nas redes sociais em que ele usa a expressão de maneira carinhosa. "Bin Laden sabe que calabreso é um meme que não tem nada a ver com gordofobia. Feio demais." disse um espectador. "Que cara de pau", opinou outro. Mais tarde, o funkeiro se acalmou e disse acreditar que Davi não havia sido gordofóbico. "Eu não acho que ele foi gordofóbico, esses bagulhos, entendeu? Acho que ele não ofendeu esses bagulhos", afirmou. "Sim, isso é um apelido do Toninho Tornado", concordou Lucas.

E DIGO MAIS: MC bin laden foi quem começou com a fake news falando que calabreso = gordo, agora olhem o vídeo que ele mesmo postou no tiktok pic.twitter.com/37lieeDsiq — tha #BBB24 (@hibiscussth) February 1, 2024

Questionado por Leidy Elin, Davi, que estava sendo repreendido pelos colegas de confinamento, revelou não saber o significado exato da expressão, mas explicou que nada tinha a ver com o corpo do professor de capoeira. "Não chamei ele de gordo. Só chamei de "calabreso" (...) É uma resenha que tem em Salvador. Não tem nenhum significado, na minha percepção, de xingar, de agredir ele fisicamente", desabafou Davi.