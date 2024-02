Jojo mostra calças largas e comemora emagrecimento; "Saco de batatas"



Créditos: Reprodução/Instagram#MeiaHora pic.twitter.com/ab6ulgwxcf — Jornal Meia Hora (@meiahora) February 21, 2024

Nesta quarta-feira (21), Jojo Todynho celebrou sua evolução com os fãs no Instagram após ter passado por cirurgia bariátrica há seis meses. A cantora, já perdeu mais de 40 quilos, compartilhou um vídeo em frente ao espelho para mostrar como sua calça estava larga. Além de realizar o procedimento, ela mudou a alimentação e começou a fazer atividade física de forma mais intensa."Estou bonita, toda amarrada. Olha onde a calça está. Toda amarrada, gente. A calça está um saco de batatas em mim, estou perdendo todas as minhas roupas", disse ela aos risos. E continuou: "Muito linda, né mundo?". Assista!