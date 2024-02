Tá podendo! Shopping abre antes do horário para Virginia Fonseca

Sonho de princesa! Um shopping de Goiânia abriu antes do horário apenas para atender Virginia Fonseca, que foi comprar o material escolar da filha mais velha, Maria Alice. Vídeo postado na última segunda-feira (26) no canal da influenciadora no Youtube mostra as duas andando pelos corredores do shopping vazio, comprando uma mochila e muitos chocolates. Veja!

