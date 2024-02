Após uma chuva de críticas, Thaís Fersoza veio a público, na manhã desta quarta-feira (28), explicar o motivo de ‘pegar leve’ com Rodriguinho, o eliminado da semana, durante ‘Bate-Papo BBB’ na noite anterior. Em uma sequência de stories no Instagram, a apresentadora se justificou dizendo que o reality segue um roteiro e uma linha editorial e, por esse motivo, não seria possível abordar todos os temas e assuntos sobre o brother.



“Vocês sabem que cada programa tem uma linha editorial para seguir. Então, no nosso ontem, a gente falou o que era possível no momento (...) poderia ter durado cinco horas e ainda assim não seria o suficiente.” Thaís também ressaltou que a atração passou por mudanças desde o bate-papo com o primeiro eliminado: "Os programas mudam muito. O nosso mesmo, do primeiro, que foi o do Maycon, até hoje, mudou muito”.

Tratamento vip? Thaís Fersoza se explica após ‘pegar leve’ com Rodriguinho no Bate-Papo BBB.



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/fdCMUtBRGR — Jornal Meia Hora (@meiahora) February 28, 2024



Aproveitando a repercussão negativa na web, a esposa de Maycon, Franciane de Souza, deixou um comentário criticando a diferença na postura da apresentadora, destacando que Thaís foi bem direta e teria ‘humilhado’ o cozinheiro escolar na época de sua eliminação, diferente da postura amena que adotou com Rodriguinho.



“Recentemente, ficamos surpresos com suas palavras durante a eliminação do meu esposo, #tiadamerenda. Hoje, ao vê-la sem palavras para ouvir o outro, refleti sobre a importância da empatia e do respeito mútuo. Espero que na próxima vida todos possamos expressar nossas opiniões com gentileza mútua. Não falo apenas pela eliminação do Rodriguinho, mas também pelo fato de ver meu esposo sendo humilhado, sabendo que sua atitude o humilhou e afetou suas emoções profundamente”, disse Franciane. Aproveitando a repercussão negativa na web, a esposa de Maycon, Franciane de Souza, deixou um comentário criticando a diferença na postura da apresentadora, destacando que Thaís foi bem direta e teria ‘humilhado’ o cozinheiro escolar na época de sua eliminação, diferente da postura amena que adotou com Rodriguinho.“Recentemente, ficamos surpresos com suas palavras durante a eliminação do meu esposo, #tiadamerenda. Hoje, ao vê-la sem palavras para ouvir o outro, refleti sobre a importância da empatia e do respeito mútuo. Espero que na próxima vida todos possamos expressar nossas opiniões com gentileza mútua. Não falo apenas pela eliminação do Rodriguinho, mas também pelo fato de ver meu esposo sendo humilhado, sabendo que sua atitude o humilhou e afetou suas emoções profundamente”, disse Franciane.