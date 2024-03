Alexandre Correa detona Edu Guedes: 'Talarico, safado, sem-vergonha'

Nesta segunda-feira (4), Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, respondeu Edu Guedes publicamente nas redes sociais após descobrir que foi processado pelo chefe de cozinha. “Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada, alicia mulher casada”, afirmou o empresário. Alexandre disse ainda que Guedes e Hickmann tentaram armar sua prisão e cometeram alienação parental.



O chefe de cozinha iniciou duas queixas-crime contra Correa: uma por difamação devido a supostos discursos de ódio e outra por ter sido acusado pelo empresário de manter um caso extraconjugal com Hickmann. Guedes alega que as acusações são inverídicas e afetam sua imagem e honra. Ana e Alexandre se separaram no dia 11 dezembro de 2023, quando a modelo prestou queixa de agressão contra o empresário após briga na residência do casal em Itu, no interior de São Paulo.

Após novas polêmicas, Alexandre Correa dispara sobre Edu Guedes: “Talarico, safado, sem-vergonha” pic.twitter.com/9FgZFplPHp — Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) March 4, 2024