Acabou o amor? Wanessa Camargo termina relacionamento com Dado Dolabella

Chegou ao fim o relacionamento de Wanessa Camargo com Dado Dolabella. É o que afirma a colunista do Correio Braziliense, Mariana Morais. A cantora não teria gostado de declarações do seu então namorado durante o período em que esteve confinada no BBB24, principalmente em relação a sua vida financeira. O ator revelou que Wanessa precisou se endividar para pagar a equipe durante participação no programa, exposição teria irritado a cantora.



Além disso, apesar de orientado a não entrar em polêmicas, Dado deu algumas declarações que Wanessa entendeu ter atrapalhado ainda mais sua imagem durante o reality.



De acordo com a jornalista, Zilu Camargo, mãe de Wanessa, seria a principal incentivadora do fim do relacionamento, que foi encerrado pela ex-BBB, mas não bem aceito ainda pelo ator. Desde que foi expulsa do reality global, no último sábado (2), a cantora está refugiada na casa da mãe, em São Paulo. Wanessa ainda não falou publicamente sobre o término. No entanto, Zilu já havia comentado o assunto antes mesmo da expulsão. "Ela não está com o Dado. E tudo o que ele fala na internet é em benefício dele. Ele não está pensando nela e isso é muito ruim. Já estamos tomando todas as providências necessárias"