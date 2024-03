Alfinetou! Jojo estampa rosto de ‘rivais’ em seus materiais da faculdade e faz vídeo debochando

Jojo Toddynho usou suas redes sociais para alfinetar o jornalista Léo Dias, na manhã desta sexta-feira (08). A cantora de 27 anos, resolveu usar sua volta às aulas para debochar através do look e materiais escolares, após Léo publicar que ela não estaria frequentando as aulas do curso de Direito. A ex -fazenda Cariúcha, também foi alfinetada durante o vídeo. A postagem matinal surpreendeu os seguidores e gerou uma resposta afiada do fofoqueiro.A T-shirt escolhida por Jojo trazia a frase: "Fiscal da minha vida, meu fã número 1", além do rosto de Léo chorando. A blusa é uma clara referência à recente matéria publicada sobre a cantora e sua frequência na faculdade. Bem humorada a funkeira falou com os seguidores: "Partiu 'facul'! Como hoje eu decidi não passar uma make, optei pelo look, achei maravilhosa. Quando vi essa blusa na Uruguaiana, eu pirei, achei que super combinou. Estou dando uma ousada nos acessórios". Em outro momento ela disparou “ Será que meu fiscal vai gostar?”, debochando do jornalista.No perfil Segue Cami, o jornalista rebateu o deboche da funkeira: “Ela ainda não entendeu que esse é meu trabalho. Talvez com a faculdade ela entenda”.Para afrontar Cariúcha, desafeto da cantora de longa data, Jordana mostrou um caderno onde na capa trazia fotos da apresentadora e a frase “Meu sonho era ser a Jojo!!”. As duas, que vivem um eterno embate nas redes sociais, tiveram em seu capítulo mais recente um convite para uma luta de boxe pelo Fight Music Show , evento onde famosos se enfrentam no ringue com a intenção de “resolver" os problemas, porém o combate foi prontamente negado por Jojo.Os seguidores reagiram a publicação compartilhada: “Mdsss, Jordana é babado, mesmo né?” disse uma seguidora, “Mano eu tô chorando. É muito de deboche! Mas também não deixam ela em paz…” comentou uma segunda.