Beatriz faz piada inusitada sobre virgindade durante limpeza da piscina no BBB24

Nesta segunda-feira (11), enquanto Davi e Matteus limpavam a piscina do BBB24, Beatriz fez uma piada inusitada sobre sua virgindade e divertiu os colegas de confinamento. Sentada com Alane na área externa da casa mais vigiada do Brasil, a sister lamentou estar no período menstrual e não poder entrar na piscina. Tentando ajudar, 'Alegrete' sugeriu que ela usasse um absorvente interno, mas Bia rapidamente explicou que não era possível. “Não dá, né?… eu sou virgem!”, disse arrancando gargalhadas dos amigos. Assista!

Beatriz: "Sou virgem, nunca botaram nada aqui!" pic.twitter.com/gXXwACQx4w — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 11, 2024