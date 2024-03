Vídeo: Jojo Todynho rebate críticas por foto com fuzil

Jojo Todynho se manifesta após publicar foto com fuzil nas redes.



Praticamente ela tocou o foda-se e disse que vai fazer todos os cursos taticos de aprimoramento com armas, para poder se defender em caso de necessidade.



Nesta segunda-feira (11), a cantora, estudante de direito e influencer, Jojo Todynho, rebateu acusações de que estaria incentivando o uso de armas de fogo após foto polêmica publicada nas redes sociais no sábado (9). Na imagem, ela aparece segurando um fuzil. "Futura delegada vai dar trabalho", escreveu na legenda."Sem hipocrisia, eu postei a foto e sabia que isso ia dar polêmica. Se eu tenho um objetivo, eu tenho que começar a me preparar para esse objetivo. Existem cursos e a gente vai fazendo esses cursos. Se você pega um TAF (Teste de Aptidão Física), não está crua e abobalhada", explicou Jojo em seu perfil no Instagram.Após negar um suposto convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para ingressar na política, o episódio fez a influencer ter novamente seu nome associado à extrema direita. No entanto, ela rejeitou a ideia de que a imagem tivesse qualquer viés político. "Agora um curso é apologia? Vocês vão combater a criminalidade com flores? Não tem nada a ver com política", argumentou a cantora."As músicas que a gente escuta têm apologia a armamento, os clipes em que as pessoas usam armas... Se for botar no artigo, todo mundo cai. Agora a gente que está estudando, tentando se aperfeiçoar, não pode? Vocês estão querendo bater em quem está estudando para servir e proteger", concluiu.