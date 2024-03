BBB 24: Leidy Elin sofre com ataques racistas nas redes e tem conta do Instagram derrubada

Sigam o nosso posicionamento oficial sobre tudo o que aconteceu nas últimas horas.#TeamLeidy | #BBB24 pic.twitter.com/mpE8uoWzml — Leidy Elin (@leidyelin) March 12, 2024

Na noite de segunda-feira (11), a dinâmica do ‘Sincerão’ no BBB 24 foi marcada por uma forte discussão entre Leidy Elin e Davi , que terminou com a gonçalense jogando as roupas do baiano na piscina. Desde então, a postura da sister vem sendo pauta de debates nas redes. Dentre os comentários, foi possível identificar ataques racistas. Em nota publicada no X, a equipe de Leidy repudiou as agressões de internautas, que através de denúncias também derrubaram a conta da participante no Instagram.Além da nota, administradores vêm fazendo uma série de publicações expondo os insultos das últimas horas: “Desde ontem, o número de ataques racistas aumentou de forma absurda (...) Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de boa parte do público se juntar para derrubar o Instagram da Leidy. E adivinhem? Conseguiram. E sabem o que mais? Querem derrubar até o twitter. Isso é jogo limpo?”, questionou o comunicado.Vários posts usando a palavra ‘mucama’ para se referir a Leidy Elin foram identificados, deixando o termo entre os assuntos mais comentados no Brasil: “Torcida de participante negro chamando uma mulher negra de mucama. É lamentável como a história se repete. Ano passado fizeram o mesmo com Aline apenas por ela não jogar com o fundo do mar. Aí você vê a hipocrisia de torcidas. Pauta séria que é usada só quando convém. Nojo.” comentou uma internauta. Além disso, um print com um comentário sugerindo a “morte" da gonçalense também foi publicado como prova pela equipe.