Luana Piovani não consegue pagar compras e desabafa sobre problemas com banco

Nesta terça-feira (12), a atriz Luana Piovani revelou estar tendo problemas com o banco Millennium bcp, da qual é cliente em Portugal. Em desabafo nas redes sociais, afirmou que teve o fornecimento de água cortado por uma falha no sistema de pagamento da instituição. Além disso, enfrentou constrangimentos ao tentar fazer compras em um supermercado e descobrir não hora de pagar que os cartões de crédito e débito não estavam funcionando.



"Bom, o meu cartão de crédito não passa, não consigo passar com o MB WAY, que aqui no caso seria o débito. Eu deixei minhas compras no supermercado, vou ter que ir amanhã pessoalmente de novo pela terceira vez ao banco para saber o que está acontecendo que eu não consigo acessar o meu dinheiro", reclamou. A atriz prosseguiu: "Fico eu suando que nem tampa de chaleira, estressada, com o supermercado inteiro me olhado e eu sem dinheiro para pagar a p*rra da compra", disparou. Confira!

Luana Piovani tem água cortada, não consegue pagar contas do supermercado por erro do banco e desabafa - parte 1 pic.twitter.com/DDbaZNLIDx — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) March 12, 2024