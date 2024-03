Jade Picon recebe abordagem inconveniente e se irrita: 'Falta de noção'

A atriz e influenciadora, Jade Picon, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (14), para comentar uma situação inconveniente que passou com homem desconhecido durante viagem a trabalho em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela classificou o desconhecido como "sem noção" e desabafou sobre a insistência em querer leva-la para sair. “Agora sério, não seja o tipo de homem que é inconveniente. Meu Deus do céu, veio um homem aqui, tocou no meu ombro, queria me levar para sair, eu falei que não. Ele olhou para minha cara e falou assim: ‘É uma pena que você não sabe quem eu sou (...) Me falou isso achando que eu fosse falar tipo: ‘Quem é você?’. Que insuportável essas situações”, desabafou. A jovem influencer está nos Estados Unidos desde o dia 9 março e no último fim de semana marcou presença em festa da premiação do Oscar.

Jade Picon recebe cantada inconveniente e se irrita: 'Falta de noção'.



Créditos: Redes Sociais pic.twitter.com/MHTncRWRqA — Jornal Meia Hora (@meiahora) March 14, 2024