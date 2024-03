Somos millennials e é lógico que…? TikToker viraliza ao falar sobre comportamento de sua geração

Michael Her, como é conhecido, tem bombado nas redes sociais com vídeos comparando os comportamentos das gerações. Com publicações bem humoradas sobre os hábitos dos 'millennials', ele acumula mais de 200 mil seguidores em seu TikTok. As afirmações sobre os costumes da geração geram identificação dos seguidores.



Os chamados “Millennials” são pessoas que nasceram entre as décadas de 1980 e 1990, também conhecidos como “Geração Y”. Nascidos em um mundo onde os computadores domésticos e a internet ainda estavam se estabelecendo, Michael se diverte e faz com que vários se identifiquem com os comportamentos apontados. “Somos millennials e é lógico que a gente tem um e-mail que nos dá vergonha alheia até hoje”, disse ele em um de seus vídeos embarcando na nova tendência viral. “Véeeeii!! Hahahah… seus vídeos são os melhores! Nós, millennials, vamos dominar o mundo… só que não, mas tá tudo bem!”, comentou um seguidor. “Já percebi que os millennials sabem viver a vida”, disse um segundo internauta.

Em outro vídeo bem-humorado, Michael fala sobre a dificuldade de entender os termos usados pela geração Z, os nascidos a partir de meados da década de 1990 até 2010. Atualmente não é difícil ver um debate entre Millennials e Geração Z e suas diferentes gírias na Web. "Ainda", "Marcar um 10", "Brota" são exemplos dados por ele no conteúdo.