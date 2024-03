Trapaça? Internautas desaprovam Liderança de Giovanna e pedem revisão da prova!

Aq O vídeo com ZOOM nas expressões da Giovanna, quando o Davi fala o número 2 a Giovanna já solta um sorriso, e fica mais visível quando ele pula na cama e volta pro lugar e ela dá um "pulinho" e vai festejando até a cama 6



DOWNY REVISA A PROVA #BBB24pic.twitter.com/N45EwYPxWX — Mary (@Mariel7712) March 15, 2024

A última Prova do Líder do Big Brother Brasil 24, que aconteceu nesta quinta-feira (14), está dando o que falar nas redes sociais. A vitória de Giovanna está sendo contestada por internautas, que a acusam de ter tido acesso privilegiado à resposta da prova.A prova foi dividida em três etapas. Na primeira, os participantes precisavam acertar o maior número de bolinhas na embalagem do patrocinador. Alane, Davi, Giovanna e MC Bin Laden se destacaram e avançaram para a segunda fase.Na segunda etapa, os quatro semifinalistas enfrentaram um quebra-cabeças, e os dois mais rápidos, Davi e Giovanna, passaram para a final. No entanto, antes mesmo de começar a segunda etapa, surgiram acusações de que Giovanna teria visto a ponta do adesivo na cama número 6, o que poderia ter influenciado seu desempenho na prova.Na última fase, Giovanna e Davi competiram diretamente. Davi escolheu a cama 2 e perdeu, dando a vez para Giovanna. Quando Davi errou a cama escolhida, usuários do Twitter notaram que Giovanna deu um sorriso, o que levantou suspeitas de que ela já sabia que estava prestes a vencer. Ao escolher Giovanna a cama premiada e, ao sair comemorando antes mesmo de chegar, gerou ainda mais questionamentos sobre sua conduta durante a prova.O assunto se tornou tão relevante nas redes sociais que o termo "Downy revisa a prova" chegou aos trending topics do Twitter na manhã desta sexta-feira (15/3). Até o momento, a produção do programa não se pronunciou oficialmente sobre as acusações, mas a polêmica continua repercutindo entre os fãs do reality. Veja!