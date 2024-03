Mãe de Ludmilla sai em defesa da cantora após crítica de Ferrugem

Na tarde desta segunda-feira(18), viralizou nas redes sociais vídeo em que o pagodeiro Ferrugem critica a letra da música “Sintomas de Prazer”, da cantora Ludmilla. Quem não gostou do tom da postagem foi Silvana Oliveira, mãe da funkeira, que defendeu a filha e afirmou ter perdido a admiração pelo famoso.



A publicação polêmica foi feita no perfil privado do Instagram de Thaís Vasconcellos, esposa do pagodeiro, e apagada após o vazamento das imagens. No vídeo, Ferrugem critica a palavra em inglês “pussy” (vagina), presente na letra da música, e diz que a cantora quer ser a ‘maconheira do pagode’. Além disso, pontua que crianças ouvem Ludmilla e por isso ela deveria ir ‘devagar’ nas canções. "Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheir* do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar", disse o cantor durante diálogo com a esposa.



Nas redes sociais, a mãe de Ludmilla se pronunciou sobre as declarações. "Ferrugem, eu sempre te respeitei, sempre te admirei como artista, perco aqui a minha admiração por você, meu respeito vai continuar, porque sempre vou respeitar o ser humano. Mas quero deixar claro que essa maconheir* que você está citando, você tem um 'feat' com ela. Sem contar que você queria um outro. Essa maconheir* que você está se referindo, ela também tem família, ela tem avó, ela tem mãe e, através do talento dela, ela conseguiu dar dignidade para a família dela. Tem responsabilidade, acorda cedo, não foge da luta, é batalhadora".

Além de Dona Silvana, internautas e amigos saíram em defesa da cantora e criticaram o comentário de Ferrugem. Diante da repercussão, o pagondeiro se defendeu nas redes sociais: “Vocês sabem que foi brincadeira, senão eu não teria postado, né? Fico pensativo sobre o nível de maldade de alguns ao problematizarem o assunto, falei isso porque estava levando as meninas (suas filhas) pra escola e escutando pagode no rádio, aí tocou o som dela e elas perguntaram o que era 'pussy'. Aí já viu, né? Mas se foi pra forçar uma treta, falharam. Deus abençoe".



Os artistas mantinham relação amigável e já lançaram duas parcerias musicais, mas após o ocorrido Ludmilla deu unfollow no cantor.