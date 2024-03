Ex-marido de Ana Hickmann revela não fazer sexo há mais de um ano

Nesta quarta-feira (20), Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, acrescentou mais um detalhe à polêmica que envolve a separação do casal. Em vídeo postado nas redes sociais, o empresário confessou não fazer sexo há mais de um ano. "Completo hoje 390 dias de abstinência", revelou. Segundo ele, o período teria começado em fevereiro 2023, quando a apresentadora decidiu impor uma "greve de sexo". O relacionamento entre os dois terminou em novembro do mesmo ano, após Hickmann fazer um boletim de ocorrência contra Alexandre e acusá-lo de violência doméstica.



"Confesso que não estou mais lidando com o fato com naturalidade. Já não aguento mais me trancar no chuveiro e minha criatividade realmente se acabou", desabafou o empresário sobre o tempo sem ter relações sexuais. Alexandre disse ainda que acredita ter visto todos os vídeos de sites adultos e pediu conselhos aos seguidores. "Alguém tem alguma sugestão para eu continuar vencendo essa abstinência", concluiu. Assista!