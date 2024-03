Milton Neves se pronuncia após anunciar falsa morte de Faustão

O jornalista Milton Neves se pronunciou após postagem anunciando a morte do apresentador Faustão em seu Instagram, nesta sexta-feira (22). A postagem foi rapidamente apagada e, segundo o comentarista esportivo, sua conta foi invadida e pretende levar o caso à polícia.



“Atenção, pessoal! Hackearam minhas redes e publicaram falsa informação sobre meu querido amigo Faustão! Ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus! Vou levar o caso à polícia para descobrir quem foi o responsável!” disse o Milton.



A publicação rendeu na web, e na retratação de Milton alguns internautas questionaram a justificativa do comunicador. “Hackearam as 11:30:00 e as 11:30:15 foi recuperada ainda bem”, ironizou um seguidor, "“Fui hackeado" é a desculpa do século” brincou um terceiro.



Faustão se encontra no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, ainda se recuperando após passar por um transplante renal.