Momento nostalgia! Taís Araújo surpreende fãs vestida de Xica da Silva

Nesta sexta-feira (22), a atriz, Taís Araújo, chocou seus fãs ao se vestir como Xica da Silva, personagem que deu início à sua carreira em 1996, na extinta TV Manchete. A atriz publicou um vídeo no Instagram, revivendo a protagonista com a seguinte legenda: "Imperatriz do Tijuco, dona da Diamantina. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou Xica da Silva. Vosmecê pediu, voltei!".



O retorno de Xica da Silva nas redes sociais de Taís Araujo revive memórias afetivas dos fãs da atriz. “Não perdia um capítulo!” comentou uma seguidora. “Dá até uma palpitação aqui! Quanta memória afetiva com essa personagem.” comentou outro. “Mais um sonho realizado, check!” afirmou outra. Confira!

