Climão! Fernanda retruca Ana Maria no ‘Mais Você’ e web reage

Nesta segunda-feira (1), a confeiteira Fernanda Bande, última eliminada do BBB 24, causou polêmica ao responder de forma contundente algumas perguntas ácidas da apresentadora Ana Maria Braga durante o programa ‘Mais Você’, da TV Globo.



Em determinado momento no tradicional café da manhã com o eliminado, Ana questionou se a ex-participante nunca havia assistido o reality, pois segundo a apresentadora, ela havia cometido diversos erros, “Tem estratégias, tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles", disparou Ana. No entanto, Fernanda surpreendeu os espectadores com a resposta: "Passei longe? Então a gente não assistiu ao mesmo programa! Eu tive, sim, momentos muito bacanas. Fiz amizades, sim, construí coisas que quero levar para fora", retrucou. Ana insistiu e perguntou ironicamente se Fernanda conhecia o reality: "Sim, eu vivo nesse planeta, eu conhecia o programa", rebateu a eliminada.



As respostas atravessadas dividiram opiniões na web. “A Fernanda é muito sem educação mesmo. É um egocentrismo gritante exalando por cada poro. Não aceita contestação nenhuma, não aceita crítica, não ouve sem retrucar pra 'sair por cima'. Deus me livre. Quem acha lindo, pega e leva pra casa”, comentou uma internauta.



Outra incomodada com o comportamento da sister foi a cantora Gretchen: “Vou ser bem clara no meu comentário sobre a Fernanda. Mal educada, grossa e se acha. A Ana Maria é uma apresentadora e tem que ser no mínimo respeitada”, escreveu a rainha do rebolado em sua conta no X (Twitter).



Em contrapartida, muitos internautas gostaram da postura de Fernanda durante o matinal: “A Fernanda macetando a Ana Maria Braga. Como é bom amar essa mulher”, disse um espectador. “Gente, a Fernanda foi tomar café com Ana Maria. Por que ela está almoçando a Ana Maria?", brincou outro.

mas você conhecia o programa?



sim, eu vivo nesse planeta



KKKKKKKKK#maisvocê #BBB24

NANDA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/PV0ytkmcFh — paiva (@paiva) April 1, 2024