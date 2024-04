Indiretas? Hugo Moura e Deborah Secco publicam na web após separação

Chegou ao fim o casamento de Deborah Secco e Hugo Moura. Após equipe da atriz confirmar a notícia e revelar que casal já estava separado há alguns meses, ambos fizeram postagens nas redes sociais nesta quinta-feira (4). As mensagens não citaram a separação, mas internautas julgaram se tratar de uma troca de indiretas entre o ex-casal.



Nos stories do Instagram, Hugo publicou a frase “Nunca subestime o poder da sua irrelevância”, mas logo em seguida apagou. Enquanto Deborah fez uma postagem sugestiva no X (Twitter): “Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?”



Hugo e Deborah foram casados por 9 anos e juntos tiveram uma filha, Maria Flor, de 8 anos. "Sim, estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública, e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", informou a equipe da atriz em comunicado ao gshow.

Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?! — Deborah Secco (@dedesecco) April 4, 2024 Indireta? Hugo Moura posta story após Deborah Secco anunciar término do casamento de 9 anos. pic.twitter.com/comMnHDk2M — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) April 4, 2024