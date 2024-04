Após ônibus capotar, ex-BBB Vinicius Rodrigues diz: ‘Mais um acidente que encaro a morte de perto'

O ex-BBB e paratleta, Vinicius Rodrigues, usou as suas redes sociais para relatar ter sofrido um acidente de ônibus, na madrugada desta segunda-feira (08). Através dos stories, ele contou que o veículo capotou durante o percurso. A viagem iniciou em Maringá com destino a Londrina. Vinicius informou ainda, não ter sofrido ferimentos graves e que ajudou outros passageiros a saírem do veículo tombado.



De acordo com Vinícius, o condutor do veículo envolvido veio a óbito e o motorista do ônibus ficou preso às ferragens. O paratleta conseguiu sair do ônibus através da saída de emergência. "Gente, estava voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado, não tive nenhum ferimento, consegui achar minha prótese e tirar uns três corpos e jogar pra fora do ônibus, pessoal estava ferido", contou ele, detalhando o ocorrido.



Em outro story, ele escreveu para tranquilizar os fãs: “Estou bem, a caminho de Londrina, o susto foi grande. Fico feliz em ter ajudado. Mais um acidente que encaro a morte de perto”.

