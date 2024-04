Influenciadores sofrem queimaduras graves em reality show

Uma prova de resistência no reality show ‘N1 Influencers’, promovido nas redes sociais pelo cantor de brega funk, Anderson Neiff, quase terminou em tragédia no último sábado (6). Conquistaria a liderança da competição o participante que ficasse mais tempo com os pés imersos em uma bacia com gelo e sal. Porém, cerca de 15 minutos após o início da disputa, os influenciadores Teus Neiff, Artur Braz e Mc Thammy sofreram queimaduras graves e precisaram de atendimento médico.



Na manhã desta segunda-feira (8), Thammy fez um desabafo aos prantos na web e mostrou a situação de seus pés. "Passando aqui pra agradecer a Deus por está viva, por estar bem, por não ter acontecido nada de pior com o meu pé. Tem uma enfermeira aqui em casa (...) tô fazendo os movimentos para voltar a circulação”, revelou a cantora.



Em pronunciamento no Instagram, o organizador do reality, Anderson Neiff, assumiu ter idealizado a prova e afirmou irá arcar com os custos dos tratamentos médicos. Ele disse ainda que a ação foi supervisionada por um bombeiro ‘despreparado’ que não teria avisado sobre os perigos da realização da dinâmica. Após o ocorrido, o reality segue acontecendo nas redes sociais.



em um story postado pela cantora Thammy ela mostrou como foi realizada a prova



o que vocês acham? pic.twitter.com/7C37p0Gqbo — digo (@eurodgo) April 7, 2024