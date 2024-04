Karoline Lima mostra chamada de vídeo com filha chorando à procura do ‘titio’ Léo Pereira

Um momento fofo emocionou a web neste domingo (7). A modelo Karoline Lima compartilhou nas redes sociais trecho de uma chamada de vídeo entre ela e sua filha Cecília, na qual a pequena chora à procura do ‘titio’ Léo Pereira, zagueiro do Flamengo e namorado da influenciadora.



Karoline assistia à final do campeonato carioca entre o time da gávea e o Nova Iguaçu, no Maracanã, quando decidiu ligar para a filha, que está na Espanha com o pai Éder Militão, jogador do Real Madrid. No vídeo, a modelo aparece consolando a pequena, que chorava intensamente à procura por Léo Pereira. “Cadê o titio? Titio?’’, questiona Cecília. ‘’Ele tá trabalhando, você já vai ver ele, tá bom?’’, respondeu Karoline acalmando a filha. Na web, muitos se emocionaram com a cena. “Isso só prova o quanto 'titio' Léo cuida bem da nossa rainha”, disse uma internauta. ‘’Tragam nossa tutuca de volta. A nação está com saudade’’, pediu outra.



Em campo, o flamengo venceu por 1x0 e conquistou o 38º título estadual.

QUE FOFA! A karoline compartilhou no story que estava em chamada de vídeo com a Ceci, e quando estava prestes a encerrar a ligação, a Ceci começou a chorar e perguntar pelo titio, Leo Pereira. pic.twitter.com/xci0x66L4I — FUTRIKEI (@futrikeiof) April 7, 2024