BBB 24: Bia e Davi voltam a discutir após Sincerão

Se o objetivo do Sincerão é o caos, funcionou. Os até então aliados Davi e Bia voltaram a discutir na tarde desta terça-feira (9) após desentendimento durante a dinâmica realizada na noite anterior, quando o baiano chamou a vendedora de egoísta. A sister negou o convite de Davi para conversar na academia e se justificou: 'Quero ter esse momento para refletir. Eu tô muito magoada" afirmou. "Você tem que entender que é um jogo", respondeu o brother. "Acho que ontem passou do ponto, Davi. É um jogo, tem que jogar, mas (...) para se comprometer não precisa passar do ponto".



Durante o Sincerão, Davi explicou porque classificou Bia como egoísta. "Eu acho você egoísta porque quando você está no Paredão sempre vai lá na cozinha e quer comer toda a sua comida para não deixar nada para ninguém caso você saia do programa". Em seguida, ele relembrou a postura da sister em uma Prova do Anjo conquistada por Matteus. "Você estava chorando por medo de ir embora do programa, pelo fato de que, se o Matteus não ganhasse o Anjo, ele não te imunizaria, né? E aí quando você viu que o Matteus ganhou o Anjo e a Alane começou a chorar, você falou: 'Ô, Alane, para de chorar'", expôs o Baiano. "Naquele momento, eu vi que você só pensa em você, você não pensa na pessoa que está do seu lado. E ela ainda é uma grande amiga sua dentro do jogo, por isso eu acho que você é uma pessoa que só pensa em você e é muito egoísta por esses fatos", concluiu.



Irritada, a vendedora foi tirar satisfação com o Baiano e a discussão se estendeu até a madrugada. "Lição de moral eu não quero ouvir, não preciso que você me fale que isso aqui é uma escola (...) Sabe o que eu vejo em você um pouco, às vezes, Davi? Desespero", disparou a sister. O motorista de aplicativo retrucou chamando a vendedora de "imatura", "criança" e "infantil".

Aqui Davi e Bia discutindo no ao vivo por ele ter colocado ela como "Egoísta" no Sincerão. #BBB24 pic.twitter.com/rbeyJgW7JB — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 9, 2024

Treta boa faltando 7 dias pro programa acabar e vcs ainda vem meter que o #bbb24 foi ruim



(Aqui embaixo a briga completa na parte da cozinha de Bia e Davi) pic.twitter.com/eeM6lGQzRe — BBBabi (@babi) April 9, 2024