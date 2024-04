Climão! Ex-mulher de Lucas entra ao vivo no ‘Mais Você’ e fica cara a cara com o brother

Nesta quarta-feira (10), Lucas Henrique foi surpreendido no café da manhã com o eliminado do BBB 24 no programa 'Mais Você', da TV Globo. Camila Moura, ex-mulher do brother, fez uma entrada ao vivo e falou abertamente sobre a situação do ex-casal. A professora lamentou a participação no matinal ser o primeiro contato entre eles pós reality e alegou falta de ‘hombridade’ por Buda não tentar ligar para ela durante a madrugada. A crise no relacionamento se deu após o professor de capoeira se mostrar interessado pela colega de confinamento, Giovana Pitel. O divórcio saiu antes mesmo dele ser eliminado.



Camila apareceu abalada e chorou enquanto falava: “Eu acho uma pena o nosso primeiro contato ser assim. Eu mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele, a chave da nossa casa, a carteira com dinheiro”, iniciou ela. “Esperava um pingo de hombridade dele tentar me contactar durante a madrugada, o que não aconteceu. Eu só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei, você sabe que eu te apoiei, que eu tentei. Eu tentei cuidar de você até a hora que eu vi que não ia conseguir cuidar de mim”. Durante o desabafo de Camila, Buda permaneceu calado. Assista!



Isso aqui superou TODOS os níveis de vergonha alheia. Nem a RedeTV faria algo assim pic.twitter.com/sfPw1mraSK — Dudu Guimarães (@Dudu) April 10, 2024