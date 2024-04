Vídeo: Eliminado do BBB 24, Lucas Buda pede desculpas à ex-mulher

Recém eliminado do BBB 24, o capoeirista Lucas Henrique publicou vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (10), no qual pede desculpas à ex-esposa, Camila Moura. Ela anunciou o divórcio do casal durante o reality após o ex-marido se mostrar interessado pela colega de confinamento, Giovanna Pitel. Buda foi informado da separação pela produção assim que deixou o programa.



‘’Desculpa, Camila. A gente ainda não conseguiu conversar porque realmente eu tô sem telefone. Eu não tô com o meu telefone, não estou com as minhas coisas. Tô com a roupa que eu saí (...) Hoje o dia tá muito cheio, muito corrido. Os próximos dias vão ser muito corridos mesmo, mas assim que possível eu quero conversar com ela pra gente poder resolver nossa vida da melhor forma possível, tá bom?’’, explicou Lucas.



No vídeo, Buda também agradeceu o apoio dos fãs. “Fala gente, passando aqui primeiro para agradecer todo o carinho que eu tô recebendo, que é muita mensagem positiva de acolhimento (...) Confinamento mexe muito com a gente. Foram 93 dias. É um mundo paralelo que a gente vive lá dentro e por isso é muito importante receber esse carinho de vocês’’, agradeceu o ex-BBB.