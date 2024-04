Bebê a bordo! IZA anuncia que está grávida do primeiro filho

A cantora IZA está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A notícia foi confirmada pela assessoria da artista nesta quarta-feira (10). O casal está junto desde o Réveillon de 2023.



"Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe”, disse IZA em entrevista à Revista Quem. A famosa contou ainda que o desejo de ter um filho era compartilhado por Yuri e que os dois estão muito felizes com a novidade. Nesta quinta-feira (11), a artista completará três meses de gestação. Ainda não se sabe o sexo do bebê.