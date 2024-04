Entrou na onda! Ex-BBB Maria faz versão cantada de frase dita por Fernanda para Beatriz

A cantora Maria, participante do BBB22, publicou nesta quarta-feira (10) vídeo em que canta uma frase dita por Fernanda para Beatriz no BBB 24. A situação aconteceu durante o Sincerão no dia 5 de fevereiro. Em meio a uma "lavação de roupa suja", Fernanda disparou: "Tem um filme chamado '127 horas' em que o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse a mão agarrada com você, não seriam 127 horas. Eu ia arrebentar a minha mão em cinco segundos, porque eu não quero ficar perto de você".



Fora da casa, o momento virou meme e muitas versões criativas surgiram na web. Maria entrou na onda e publicou nas redes sociais sua interpretação. Assista!



Baseado na história real do americano Aron Ralston, o filme "127 horas", lançado em 2010 e protagonizado por James Franco, conta a história de um jovem alpinista que decide cortar a própria mão para se desprender de uma rocha em canyon isolado nos Estados Unidos.