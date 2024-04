Emparedada no BBB 24, Beatriz canta louvor ajoelhada na sala

Nesta quinta-feira (11), mais um participante será eliminado do Big Brother Brasil 24. A menos de uma semana para o fim do programa, a emparedada Beatriz, temerosa pela possibilidade de sair da casa, resolveu pedir ajuda divina e cantou louvores ajoelhada na sala da casa. Em momento de fé, a sister fez uma performance dramática com a música “Hino da Vitória”, da cantora evangélica Cassiane.



Na internet, muitos questionaram a atitude de Beatriz. “Ela literalmente acredita que fé é sobre Deus fazer a vontade dela”, criticou uma internauta. “Acho que o Homem vai mandar um segundo dilúvio depois dessa”, ironizou outra.



O penúltimo paredão desta edição será disputado por Davi, Isabelle e Beatriz. Após figurar entre as favoritas, Bia perdeu prestígio entre os espectadores e aparece em enquetes na web como a mais cotada para deixar o reality.

Beatriz está cantando louvor de joelhos na sala.



pic.twitter.com/uZyXw4CGe3 — Dantas (@Dantinhas) April 11, 2024