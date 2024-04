Davi se tornar primeiro finalista e recebe torcida dos famosos

Davi venceu a última prova do BBB 24 e se tornou o primeiro finalista do reality, na manhã desta sexta-feira (12). Após a vitória, alguns famosos como a atriz Carolina Dieckmann e o cantor Léo Santana demonstraram alegria com a vitória de Davi e declararam torcida para brother ser campeão.



Carolina, torcedora declarada do participante, foi até seus stories demonstrar sua felicidade pela conquista do baiano e revelar um detalhe curioso. Seu filho, que também se chama Davi, faz aniversário no dia da grande final do programa: “Ai que delícia chegar no Rio e ver o Davi finalista do BBB. Eu estou torcendo para ele desde, nem sei, acho que desde a primeira vez que eu vi a cara do Davi eu comecei a torcer pra ele. Querem saber uma coincidência? Dia 16 é aniversário do meu filho, Davi, e eu vou amar se o Davi for campeão no dia do aniversário do Davi (filho dela)”.



A Carolina Dieckman falando sobre a vitória do Davi na prova do finalista. #BBBB24



Ela é davizeira raiz, DIVAAAAA!



DAVI FINALISTA pic.twitter.com/IR1fYwXZCG — diego (@tuitadiego) April 12, 2024



Outro famoso torcedor do baiano é Léo Santana, que não escondeu a satisfação e comemorou ao vivo a vitória de Davi. O cantor estava presente como uma das atrações no programa matinal ‘Encontro’, apresentado por Patrícia Poeta, quando a informação sobre a vitória do brother chegou. A reação de Léo viralizou na web e gerou comentários. “Leo Santana é Davizete esqueça tudo!! É finalista!!”, comentou um internauta. “ O Léo Santana comemorando em rede nacional q a Alane desistiu hahahah amo ser brasileira”, comentou um segundo.



Além de Léo e Carolina, Ivete Sangalo, Babu Santana, Glória Perez entre outros já admitiram torcer pelo brother.