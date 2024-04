De campeã para campeão! Juliette manda recado especial para Davi

Nesta terça-feira (16), Davi Brito se sagrou campeão do Big Brother Brasil 24. Nas redes sociais, a influenciadora Juliette, que ficou famosa após vencer a edição 21 do reality, deixou um recado especial para o baiano. A ex-sister afirmou que a conquista tem um “sabor especial” pelo fato do novo ganhador ser nordestino.



"Eu já estaria feliz. Dos três que estavam ali, eu gostava muito. Eu gosto muito. Eu acho o Davi sagaz, corajoso, forte. Acho Isabelle encantadora, forte, belíssima, doce. O Matteus também é um amor, um menino bom. Então já estava feliz com a final. Também gostava de várias pessoas que saíram. Fora que foi um nordestino que ganhou. É claro que isso tem um sabor especial", disse a cantora.



Davi conquistou a vitória do BBB 24 concorrendo com seus dois maiores amigos na casa, Matteus e Isabelle, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O ex-motorista de aplicativo recebeu 60,52% dos votos e arrematou o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior prêmio da história do reality. Confira!

Juliette falando sobre a final do BBB 24 dizendo que está muito feliz com a vitória do Campeão Davi, Isabelle e Matteus #BBB24 pic.twitter.com/nm0gbNJ7uf — Ju Suiça (@jusuica) April 17, 2024