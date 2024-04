Vídeo: Fábio Porchat ironiza caso de idoso morto no banco

Nesta quinta-feira (18), durante participação no programa ‘Encontro', da TV Globo, o humorista Fábio Porchat fez uma brincadeira em referência ao caso do 'Tio Paulo’, idoso falecido que foi levado por uma mulher até agência bancária em Bangu, Zona Oeste do Rio, na última terça-feira (16). Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, tentava sacar um empréstimo de R$ 17 mil aprovado no nome de Paulo Roberto Braga, de 68 anos. Desconfiadas, funcionárias filmaram o momento. Nas imagens, Érika segura as mãos e a cabeça do idoso morto tentando fazer ele assinar o contrato.



Fábio fez graça reproduzindo a cena polêmica com uma convidada da plateia e dividiu opiniões nas redes sociais. “Não sou perfeita. Admiro os humoristas pelo talento. Mas acredito que nem tudo é para brincar. O que o Fábio Porchat fez foi ridículo e desumano. Não admiro ele mais. Tem coisa que não é para levar para o lado do humor. Esse caso me deixou chocada”, disse uma internauta. “Simplesmente ridícula essa brincadeira. Fabio Porchat nunca tem conteúdo. Tem que apelar. Pior de tudo é que todos acharam engraçado”, comentou outra. "A gente está há dois dias rindo disso, fazendo todo tipo de meme, mas porque o Fábio Porchat fez se tornou horrível e imoral?", questionou uma terceira internauta em defesa do humorista.

MEU DEUS! Fábio Porchat ironiza o Tio Paulo ao vivo no encontro com uma convidada da plateia. #Encontro #TioPaulo pic.twitter.com/uPCUekXgGE — Brenno Moura (@brenno__moura) April 18, 2024