Jovem que caiu em cratera ganha moto e carro de Oruam

Na última sexta-feira (26), durante reportagem ao vivo da TV Record, Wendel Pereira, de 18 anos, foi flagrado caindo em uma cratera enquanto andava de bicicleta na Rua Eliseu Alvarenga, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O jovem se desequilibrou justamente no momento em que o repórter falava sobre os perigos causados pelo buraco. As imagens viralizaram na web e o rapper Oruam, comovido com o acidente, decidiu entrar em contato com o rapaz e presenteá-lo com uma moto e um carro. Nas redes sociais, Wendel agradeceu ao cantor e mostrou os veículos: “Vim apresentar a vocês minhas duas novas conquistas. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e ao ‘paizão’ Oruam, que me ajudou e muito! Sempre foi um sonho”, desse em publicação feita no domingo (28). Assista!

Um susto! Wendel Pereira, de 18 anos, caiu nessa cratera, enquanto estávamos ao vivo, nesta sexta-feira (26). O buraco está fazendo mêsversário na rua Eliseu Alvarenga, em Mesquita e já engoliu dois carros e uma moto. Um descaso da Prefeitura de Mesquita! pic.twitter.com/qQBEbPg4lO — K, de Karolaine (@kdekarolaine) April 26, 2024