Emoção! Viih Tube mostra reação de Eliezer ao descobrir que será pai novamente

Viih Tube deixou a web com o coração quentinho. Nesta terça-feira (30), a youtuber publicou vídeo que mostra a reação do marido Eliezer ao descobrir que será pai novamente. “Eu jurava que ia ser um momento todo perfeitinho quando eu fosse contar para ele. Corta para Lua chorando, câmera desfocada, ele fazendo a gente esperar horas para chegar. Que caos”, brincou ela na legenda do post.



A revelação contou com a participação de Lua, primogênita do casal, que vestia blusa com a frase “Promovida a irmã mais velha”. Viih Tube contou que Eliezer estava trabalhando e se atrasou, o que fez as duas esperarem por mais de uma hora: “Já estamos as duas completamente irritadas, gente. Até numa hora dessas ele consegue se atrasar”, reclamou a influencer. Ao chegar e entender a surpresa, Eliezer se emociona e, ainda sem acreditar, pergunta se é verdade. No mesmo instante, Viih confirma. Veja o momento!