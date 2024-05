Vídeo: Davi Brito faz live e desabafa sobre exposição nas redes sociais

Nesta quinta-feira (2), o vencedor do BBB 24, Davi Brito, desabafou nas redes sociais sobre a exposição de sua vida na web. Durante a semana, ele teve o instagram hackeado e foi flagrado em restaurante requintado de Salvador, na Bahia, com suposto novo affair, a influenciadora Bárbara Contreras. "Não posso fazer mais nada que tudo sou criticado. Estão querendo queimar minha imagem na internet. Não entendo essa fonte de ódio", reclamou o baiano.



Sem entender o motivo de tantos ataques, Davi afirmou que não se deixará abater. "Isso é só porque sou um jovem preto? Eu represento milhares de pessoas que são pretas, que têm a história de vida difícil. Pode me filmar no restaurante, eu tenho emocional", concluiu.