Marcelo Tas critica doações de Elon Musk para Rio Grande do Sul

O apresentador Marcelo Tas não ficou satisfeito com as doações de Elon Musk ao Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (9), o bilionário anunciou que uma de suas empresas, a Starlink, especializada em internet via satélite, irá disponibilizar de forma gratuita mil terminais de acesso para auxiliar no socorro às vítimas das enchentes no estado. Além disso, prometeu que o serviço não será cobrado até que a região se recupere. “Você pode fazer mais do que isso, Sr. Musk. Coloque sua consciência para trabalhar melhor”, escreveu Tas ao compartilhar o post de Musk no X.



Na web, muitos criticaram a postura do apresentador. “Marcelo, para se colocar nessa posição ridícula de fiscal de doação, imagino que você tenha feito vultosas doações para os nossos irmãos gaúchos, certo?”, ironizou um internauta. Além de tuitar contra quem está ajudando, o senhor já fez o quê?, questionou outro.

1 k units of @Starlink your crappy and expensive service in Brazil is too small for your size, Mr. Big Musk https://t.co/Xk6955BQ6Z — Marcelo Tas (@MarceloTas) May 10, 2024