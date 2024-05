Aqui é Mengão! Giovanna Ewbank mostra compras do filho na loja do Flamengo

Nesta sexta-feira (17), a atriz Giovanna Ewbank publicou um vídeo nas redes socias em que mostra uma série de itens do Flamengo que comprou para o filho Zyan, pequeno torcedor apaixonado do time rubro-negro. Em momento de pura fofura, o menino mostrou bandeira, bola, boné, copo, entre outros artigos adquiridos na loja do clube.



"Você vai pendurar a bandeira onde", perguntou a mamãe. "No meu quarto", respondeu de pronto o flamenguista mirim.



Um dia antes, Zyan visitou o Flamengo pela primeira vez ao lado do pai, o ator Bruno Gagliasso. "Tem um flamenguista roxo indo conhecer o clube do Flamengo pela primeira vez", contou Giovanna em publicação no Instagram.

