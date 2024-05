Fã de Joelma fica indignado por ouvir Carlinhos de Jesus enaltecer Ximbinha

No último domingo (19), a reação de um fã da cantora Joelma chamou atenção no programa "Domingão com Luciano Huck", da TV Globo. Durante o quadro "Dança dos famosos", o rapaz, que estava na primeira fila da platéia. ficou insatisfeito com um comentário do jurado Carlinhos de Jesus que enaltecia Ximbinha, ex-marido da famosa. "Esse subgênero do brega surgiu nos anos 90, quando uma reunião de músicos, liderado pelo Ximbinha, viram que o brega não entrava na mídia e não tinha uma legitimação social. Então, eles resolveram colocar outro nome, daí veio o nome Calypso, e botar guitarradas, que é muito característicos na música paraense", explicou o dançarino. O jovem estava um pouco atrás dos jurados e demostrou toda sua insatisfação fazendo caras e bocas.

O momento foi registrado pelas câmeras da atração e acabou viralizando nas redes sociais. Muitos discordaram do rapaz. "Todos os guitarristas top do Brasil elogiam o cara. Aí vem um fã da loira discutir com músicos", comentou um internauta. Mas também houve quem concordasse com a indignação. "Não é nada sem a Joelma, inclusive nenhum projeto seu foi pra frente", disparou outra.