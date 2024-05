Deolane descreve como imagina parte íntima de Fiuk: ‘Longo e fino’

Nesta terça-feira (21), Deolane Bezerra 'causou' durante o programa ‘Surubaum’, apresentado no Youtube pelo casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Em momento descontraído, ela descreveu como imagina ser o pênis de Fiuk. ’‘Eu acho que é longo, fino e rosado, porque ele é branquinho. Com umas quatro veias azuis’’, disparou. Apesar dos rumores de affair, a advogada e o cantor afirmam ser apenas amigos



Fiuk, aparentemente constrangido com a descrição de Deolane, rebateu: "Sabe de nada, só acertou o rosado". Ainda em clima de brincadeira, a advogada disse achar que o cantor não depila as partes íntimas e garantiu nunca ter visto o órgão sexual do suposto amigo. O cantor então pergunta se ela gostaria de olhar. ‘Não, não quero. Só diz se não tem’, em referência aos pelos pubianos. Assista!

Deolane descreve como imagina ser o pen*s do Fiuk:



“Eu acho que é uma coisa grande, da cabeça fina, rosado e com 4 veias azul.”



pic.twitter.com/qz3ob3KgRh — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 21, 2024