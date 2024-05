Grave! RBD se pronuncia e acusa ex-empresário de desviar 1 milhão de dólares

Após pronunciamento de Guillermo Rosas à revista People Espanha, no qual o ex-empresário do grupo mexicano RBD negou as acusações de fraude,.os componentes do grupo divulgaram nota oficial reafirmando as denúncias de envolvimento do executivo no desaparecimento de US$ 1 milhão da turnê ‘Soy Rebelde Tour’.



No texto, integrantes revelam que auditorias conduzidas pela firma contábil Citrin Cooperman constataram irregularidades na arrecadação das apresentações. O comunicado explica que a T6H Entertainment, empresa de Rosas, passou a receber verbas geradas pela turnê no final de 2022 e que seria a responsável por realizar os pagamentos. O ex-empresário teria fornecido recibos para análise, porém continua sem entregar documentos cruciais para o andamento da investigação.



Antes da banda desembarcar no Brasil em novembro de 2023, a imprensa mexicana já havia noticiado que o empresário estava sendo acusado de desviar grande parte do lucro total. Muitos profissionais que fizeram parte da organização dos shows anteriores não teriam sido pagos e a continuação da turnê chegou a virar dúvida por conta do imbróglio.