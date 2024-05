O amor está no ar! Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntinhos em São Paulo

Nesta quarta-feira (22), Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados trocando carícias durante a festa de aniversário de 22 anos da atriz Maisa Silva, em São Paulo. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, os dois aparecem se abraçando e sussurrando no ouvido um do outro enquanto curtem a apresentação do cantor Felipe Amorim. Não é a primeira vez que os atores são vistos em clima de romance e rumores de um possível affair estão cada vez mais fortes.



Nas redes sociais, os fãs já declararam torcida pelo “casal”. “Dois gostosos, não vejo problema algum”, comentou uma fã. “Pô, eu tô achando mó fofinhos esses xuxuzinhos”, declarou outra. “Não vejo a hora deles se assumirem. Falta muito?”, questionou uma terceira.