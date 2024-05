Em viagem com amigos pela Itália, MC Loma publicou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (27), para mostrar um pouco sobre o voo que a levou ao país. Mas o que chamou atenção dos seguidores foi um remédio dentro da bolsa da cantora: o Rivotril. Trata-se de um medicamento ansiolítico de tarja preta que só pode ser consumido sob supervisão médica. Após as imagens repercutirem na web, Paloma apareceu nos stories do Instagram para explicar o uso da substância.



“O Rivotril na bolsa é o charme do jovem hoje em dia”, comentou uma internauta. “Misericórdia, o povo vê até o nome do remédio na bolsa da pessoa”, retrucou outra. Em resposta aos seguidores, MC Loma revelou já ter sofrido crises de pânico e que as vezes ocorre quando viaja de avião. Por fim, a artista tranquilizou os fãs e esclareceu que está se tratando. "Muita gente está perguntando sobre o medicamento que apareceu no vídeo. Foi a primeira vez que eu usei e quem receitou foi a minha psiquiatra e a minha psicóloga", afirmou. Veja!

Após ser flagrada com remédio tarja preta, MC Loma se pronuncia nas redes sociais



Créditos: Reprodução Instagram