Estudante de medicina viraliza nas rede sociais ao usar a educação positiva entre médico e paciente

O estudante de medicina e criador de conteúdo Wesley Júnior viralizou no tiktok produzindo humor a partir da educação positiva, normalmente usada com crianças, mas nesse caso, entre médico e paciente. O jovem que compartilha a rotina de um interno de medicina com conteúdo cômico acumula 40,8 mil seguidores na plataforma.



Na publicação, com quase 1 milhão de visualizações, Wesley aparece sozinho no vídeo, supostamente conversando com algum paciente. “Seu João, o senhor prefere tomar o remedinho da pressão ou ter um infartinho? Tomar o remedinho da pressão? Então tá, vou deixar na receita, ta?”, declarou o aluno. Veja!

@wesjrss Seu João fez sábias escolhas ♬ som original - Wesley Júnior

A Educação Positiva, segundo o autor Todolivro, visa ajudar os pais a adotarem empatia, comunicação não violenta e um equilíbrio entre firmeza e permissividade na criação de seus filhos. Essa abordagem vai além de apenas ditar o que é proibido ou permitido no ambiente familiar. Educar de forma positiva envolve enxergar aspectos positivos em todas as situações, inclusive nos erros e em comportamentos negativos das crianças. A Educação Positiva, segundo o autor Todolivro, visa ajudar os pais a adotarem empatia, comunicação não violenta e um equilíbrio entre firmeza e permissividade na criação de seus filhos. Essa abordagem vai além de apenas ditar o que é proibido ou permitido no ambiente familiar. Educar de forma positiva envolve enxergar aspectos positivos em todas as situações, inclusive nos erros e em comportamentos negativos das crianças.