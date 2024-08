Preta Gil anuncia que voltou a tratar câncer e pede orações

fotogaleria

"Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta", disse a artista no comunicado postado no Instagram."Sigo confiante para vencer mais essa batalha! Um beijo com amor", escreveu na legenda.Nos comentários da publicação, diversos famosos deixaram seu apoio. "Todo amor do mundo, Pretinha. Já deu certo", disse Camila Queiroz. "Te amamos, já deu tudo certo", falou Angelica. "Muita força, minha linda", desejou Ana Maria Braga. "Sempre com você, meu amor. Vamos para luta juntas", falou Carolina Dieckmann. "Força, deu certo já!", acrescentou Maisa. "Já deu certo querida", afirmou Mônica Martelli.A cantora foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, passou por tratamento e, após quase um ano, celebrou a vitória na batalha contra o câncer.