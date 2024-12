Anitta e Bruna Griphao desembarcam no Rio com os cachorros

Rio - Anitta, de 31 anos, e Bruna Griphao, de 25, desembarcaram no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (23), junto com os cachorros da cantora, Plínio e Charlie. As duas estavam em Miami, nos Estados Unidos, onde a "Girl From Rio" tem casa.

A atriz optou por viajar com um visual confortável, usando calça, tênis e cachecol. Ela - que segurava Plínio na coleira - estava acompanhada do maquiador Renner Souza, que levava o outro cachorro.

Alguns momentos depois, a cantora desembarcou sozinha. Ela estava usando boné, óculos escuros e roupa em tons de verde. A cantora acenou e sorriu quando percebeu que estava sendo fotografada.