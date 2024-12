Juliette e o noivo mostram treino pesado antes do Natal

Rio - Juliette e o noivo, Kaique Cerveny, estão treinando pesado para aproveitarem as festas de fim de ano. A influenciadora digital compartilhou nos stories do Instagram, nesta segunda-feira (23), alguns vídeos mostrando a rotina de exercícios físicos ao lado do atleta de crossfit.

fotogaleria

Nos registros, a campeã do 'BBB 21' e o estudante de nutrição aparecem exercitando os braços. A influenciadora também brincou com o fato deles estarem sendo observados pelo cachorro. "Vazou eu olhando o povo do cross treinando". "A vida boa dele", brincou, no registro em que aparece fazendo abdominal com o animal ao lado. Nos registros, a campeã do 'BBB 21' e o estudante de nutrição aparecem exercitando os braços. A influenciadora também brincou com o fato deles estarem sendo observados pelo cachorro. "Vazou eu olhando o povo do cross treinando". "A vida boa dele", brincou, no registro em que aparece fazendo abdominal com o animal ao lado.